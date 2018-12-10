"Fenerbahçe'deki 'topluluk' bir 'takım' olmayı beceremedi"

* Eyüp Kök

Fenerbahçe bugün, alt sıralardan çıkmayı kendine hedef almış bir takım olan Akhisarspor’a hem skor olarak hem de oyun olarak yenildi.

Yukarıdaki cümle sezonun geride kalan bölümü için Fenerbahçe adına özetleyici olabilir.

Fenerbahçe, maça normalin üstünde bir performansla başlayıp skoru isteyen bir oyuncu topluluğu görüntüsü verse de bir ‘topluluk’, ‘takım’ olmayı beceremedi.

Slimani ve Isla ile pozisyonlar bulmasına rağmen 25. dakikadan itibaren orta saha hakimiyetini rakibine kaptıran Fenerbahçe’yi Mehmet Ekici’nin uzaktan şut denemeleri de kurtaramadı.

Bu sezon topa sahip olma oranı %52 olan Fenerbahçe, devreyi %47’lik bir oranla kapattı.

Akhisarspor özellikle de Josue’nin tekniği ile orta sahada hazırlık paslarıyla oyun kurmayı başardı.

Sezonun geride kalan kısmında topu rakibine bırakıp başarılı savunması ve hızlı geçiş oyuncularıyla skoru elde etmeyi amaçlayan Akhisarspor bugün (9 Aralık 2018) farklı bir yapıya bürünmüştü.

İlk golde kaleci Harun ve savunma hattının ihmalkârlığını görsek de Fenerbahçe maçın geri kalanı için de kötü sinyaller veriyordu.

Isla, Hasan Ali, Mehmet Ekici ve Eljif’in taktiksel dizilişte sürekli yer değiştirdiği bir maç izledik.

Maçın sonlarına doğru kapanmayı ve genel oyun anlayışına dönmeyi planlayan Akhisarspor ileride top tutucu Jeremy Bokila’yı oyundan alıp açık alan oyununa elverişli Elvis Manu’yu oyuna sürdü.

Fenerbahçe, Akhisar’ın kapanan savunmasını kadro yetersizliğinden dolayı çözemeyince açık alanda yavaş kalan Skrtel’in zaafından faydalanan Elvis Manu farkı ikiye çıkardı.

Regattin’in son dakikalarda bireysel yeteneğiyle farkı 3’e çıkardığı golü bizlere Fenerbahçe savunma hattının ne durumda olduğunu gösterdi.

Kayserispor, Rizespor ve Akhisarspor ile ligin dibinde mücadele veren Fenerbahçe, puan olarak doğrudan rakibi olduğu 3 takımdan da 3’er gol yedi.

Maçın sorusu

16. Sırada bulunan Fenerbahçe’de değişiklik şart. Herkesin aklındaki soru ise değişiklik ne olacak? Bir değişiklik olacaksa içinde Ersun Yanal mevcut mu?

Maçın yıldızı

Özellikle ilk yarının sonlarına doğru orta saha hakimiyetini kazanan Akhisarspor’da bir maestro edasıyla takımının pasla hızlı oyun kurmasını yöneten Josue dikkatleri üzerine çekti.

Maçın kırılma anı

Skoru eline alan Akhisar, Elvis Manu’nun oyuna girmesiyle, rakibinin skor olarak gerideyken hücum öncelikli oyun planında arkada yaratacağı boşlukları değerlendirmesini sağladı.

Nitekim Skrtel ile açık alanda bir pozisyon yakalayan Manu da tam olarak Cihat Arslan’ın kendisinden beklediği oyunu oynayıp golünü attı.

Özet

Cihat Arslan’ın, Akhisar tribünleri “Fener Kümeye” diye bağırırken tribünlere müdahale etmesi gecenin hoşgörülü olaylarından biriydi.

Maç sonunda yayıncı kuruluşa “Fenerbahçe, Galatasaray Ve Beşiktaş gibi Türk Futbolunun lokomotifidir. Hepimizin onlara ihtiyacı var ve bu kötü günler elbet bir gün bitecektir." açıklaması da alkışı hak ediyor.

Fenerbahçe’nin hafta içi bir değişikliğe gideceğini düşünüyorum.

Ersun Yanal yönetim ile görüştüğünü doğruladı ve iş sadece imzaya kaldı gibi görünüyor.

Her şeyden önemlisi ise Fenerbahçenin artık bulunduğu konumu ciddi bir şekilde farkedip “nasıl olsa düzeliriz" mantığını terketmesi gerekiyor.

Buna ek olarak tribünlere de Ersun Yanal’ın elinde sihirli bir değnek varmış gibi davranmama ödevi vermek gerekiyor.

*Akademisyen