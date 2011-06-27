-FENERBAHÇE'DE FUTBOL ŞUBESİ DEVİR SÖZLEŞMESİ İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Fenerbahçe Sportif A.Ş ve Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulları, futbol şubesinin devralınması ile ilgili sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe Sportif A.Ş'nin borsaya ''Şirketimiz ve şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurullarında bugün alınan kararlarla'' ibaresiyle gönderilen yazıda, ''Şirketimizin UEFA Mali kriterlerine uygun olarak futbol gelir ve giderlerinin bir arada olacağı yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı ve altyapılarının, yapılan değerleme çalışmaları neticesi belirlenen, haziran ayı içinde Profesyonel A takımı kadrosuna eklenen 3 yeni oyuncumuzun toplam 17.250.000 Avro tutarındaki bonservisleri de dahil olmak üzere, asgari toplam 134.123.440, Avro (Yüzotuzdörtmilyonyüzyirmiüçbindörtyüzkırk Avro) bedelle, devir sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nün de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesi şartıyla devralınmasına karar verilmiştir'' denildi. Gönderilen yazıda, ayrıca şu ifadelere yer verildi: ''Fenerbahçe Profesyonel Futbol A Takımı ve altyapılarının dahil olduğu futbol şubesince kullanılmakta olan Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis-Dereağzı (Futbola ilişkin kısımlar), Fikirtepe, Can Bartu-Samandıra tesisleri ve Tuzla ilçesinde futbolcuların ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın şirketimiz tarafından kullanımını teminen, yapılan değerleme çalışmaları neticesinde tüm giderleri Fenerbahçe Kulübü tarafından karşılanmak üzere belirlenen yıllık toplam 16.853.735 TL bedelle bir sözleşme yapılmasına ve Profesyonel Futbol A Takımı ve altyapılarının devralınmasıyla; kulübümüz ve şirketimiz arasında akdedilmiş, halka arz izahnamemiz ekindeki 'Profesyonel Takım Kiralama Sözleşmesi', 'Temlik Sözleşmesi' ve 'Sözleşme' başlıklı sözleşmelerin feshedilmesine karar verilmiştir. Devir işlemine ilişkin sözleşme bugün itibariyle imzalanmış olup tescil için en kısa sürede Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulacaktır.''