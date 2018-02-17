Fenerbahçe'de zirveye uçuş devam ediyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenerek Beşiktaş derbisi öncesinde ezeli rakibinin puan kaybını çok iyi değerlendirdi ve Vodafone Park'a moralli gitmeyi bildi.

Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında takımını iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, geçen hafta Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ilk 11'inde, biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı. Kocaman, bağırsak enfeksiyonu geçiren Volkan Demirel'in yerine kalede Carlos Kameni'yi oynatırken, yedek oturttuğu Nabil Dirar'ın formasını ise Mathieu Valbuena'ya verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçen haftaki Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Karaman, sarı kart cezalısı Welinton Souza Silva ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey'in yerine Barış Başdaş ile Mamadou Fofana'ya şans tanıdı.

Maça iki takım da hata yapmamak için dikkatli başladı. Ancak konuk takım defnas arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. 5. dakikada Villafanez'in ara pasına hareketlenen Junior Fernandes'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta, Kameni soluna giden topu son anda çeldi.

Fenerbahçe, ilk önemli tehlikesinde golü buldu. 20. dakikada Valbuena'nın ara pasıyla ceza sahası içinde Giuliano topu nefis bir şekilde önüne aldı ve kaleciden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Giuliano böylece ligdeki 9. golüne imza atmış oldu.

Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Giuliano'nun ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Aatıf'ın yerden ortasında, kale sahasında müsait durumda bulunan Fernandao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Son haftaların formda ismi Fernandao böylece son 2 maçtaki 3. golünü attı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe oldu. Rakibinin çıkmasına izin vermeyen sarı lacivertliler, 59. dakikada Josef'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Tıopun başına yine Giuliano geçti ve farkı 3'e çıkaran golü attı. Brezilyalı yıldız 10. kez gol sevinci yaşadı.

Kalan bölümde Beşiktaş derbisini düşünerek oyunu rölantiye alan Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı. Böylece üst üste 2. galibiyetini alan sarı lacivertliler 44 puana yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

FENERBAHÇE 3-0 AYTEMİZ ALANYASPOR



FENERBAHÇE: Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao.

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas.

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

(beIN SPORTS)