Fenerbahçe'de yükseliş, Osmanlı'da çöküş!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 2. yarıdaki gollerle 2-0 yenerek şansını son 6 maça taşımayı başardı. Osmanlıspor ise düşme hattına indi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Kayserispor'u 5-0 yendikleri maça göre zorunlu bir değişikliğe gitti. Kayserispor maçın gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aatıf'ın yerine Kocaman, ilk 11'de Alper Potuk'a görev verdi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti. Buz, geçen hafta Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de forma giyen Tortol Lumanza'yı yedek bıraktı. Bu ismin yerine Buz, ilk 11'de Musa Çağıran'a şans tanıdı. Musa da 7 hafta sonra ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Maçın ilk yarısında sarı lacivertliler, Osmanlıspor savunması arasında aradığı pozisyonları bulamadı ve sadece duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak ilk devrede iki takım adına da tehlikeli bir pozisyon yaşanmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

İkinci yarıda ise oyuna Valbuena girdi ve sarı lacivertliler, daha hızlı paslaşmalarla gol aradılar. Ancak sarı lacivertlilerin golü yine duran toptan geldi. Spor Toto Süper Lig'in duran toptan en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, 54. dakikada Skrtel ile aradığı golü buldu. Slovak yıldızın kafa vuruşunda topu Karcemarskas kontrol etti ama Halil Umut Meler yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini ifade ederek golü verdi.

Fenerbahçe 60. dakikada farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kaptığı topla ceza sahasına giren Giuliano'nun vuruşunda top direkten döndü. Son haftaların golcüsü Soldado tamamlayan isim oldu ve skor 2-0 oldu. Soldado böylece son 2 maçtaki 3. golüne imza atmış oldu.

Kalan bölümde Fenerbahçe kontrolü elinden bırakmadı ve Osmanlı savunmasının öne çıkması sayesinde önemli fırsatlar yakaladı.

Karşılaşmayı da 2-0 kazanan Fenerbahçe, Kayserispor maçının ardından üstüste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 54'e yükselterek şampiyonluk yarışına devam etti. Osmanlıspor ise 28 puanda kaldı.

FENERBAHÇE 2-0 OSMANLISPOR

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Alper, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Serdar, Regattin, Aminu, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz