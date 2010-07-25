-FENERBAHÇE'DE YOUNG BOYS MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı ilk maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü, oyuncuların ise 5'e 2 top kapmanın ardından iki grup halinde dönüşümlü olarak çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları ile çift kale maç yaptıkları belirtildi. Sakatlıkları davam eden Mehmet Topuz ile Gökhan Ünal'ın akşam çalışmasına da katılmayıp, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdükleri kaydedildi. Daniel Güiza, Uğur Boral ve Özer Hurmacı'nın ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladıkları bildirildi. Fenerbahçe takımı, Young Boys maçı hazırlıklarını, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.