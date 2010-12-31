-FENERBAHÇE'DE YILBAŞI KUTLAMASI İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - İkinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak Salı günü başlayacak Fenerbahçe'de futbolcular geleneksel yılbaşı kutlamasında bir araya geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, her yılbaşı öncesi olduğu gibi, bu sene de Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde özel olarak süslenen yılbaşı ağacının yanında kutlama yaptılar. Liglere verilen devre arası tatilinden önce, tesislerdeki ana binanın girişinde bulunan yılbaşı ağacının altında kendileri ve aileleri için hazırlanan hediye paketlerini teslim alan oyuncular, hediyeleri açtıktan sonra birbirlerine sarılarak yeni yıl dileklerinde bulundular. Fenerbahçe Kulübü'nden alınan bilgiye göre, kutlamaların ardından toplu halde fotoğraf çektiren sarı-lacivertliler, yeni yıl için mesajlarını açıkladılar. Tek yürek halinde ikinci yarıya bomba gibi gireceklerini söyleyen futbolcular, ''Şampiyonun adı Fenerbahçe olacak'' ifadesini kullandılar.