Fenerbahçe'de yeniler taraftara emanet

Eski oyuncular, yıldızlara Galatasaray derbisinin önemini anlatıyorlar

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, Pazar günü oynanacak derbi maçı için üst seviyede alarm verirken, yeni oyuncular için ilginç bir konsantrasyon metodu gelişti.

Sarı-lacivertli kadrodaki eski oyuncular, Isla, Soldado, Neto, Dirar, Janssen, Valbuena gibi yıldızlara Galatasaray derbilerinin önemini anlatırlarken, taraftar gruplarının da sosyal medya kanalıyla bu isimlere mesaj yağdırdıkları ortaya çıktı. Fenerbahçe\'nin yeni yıldızlarına sosyal medya aracılığıyla hergün Galatasaray derbileriyle ilgili örnekler yollayan ve özellikle Kadıköy\'deki seriyi hatırlatan taraftarların, görüntüler eşliğinde konsantrasyona yardımcı oldukları öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların bu organizasyonu yüzünden, yeni yıldızların pazar günkü randevuyu iple çektikleri de bildirildi.

Bu arada orta saha düzeninde sıkıntı yaratan Mehmet Ekici\'nin, tam iyileşmeden oynamak istemesi yüzünden yeniden ve aynı yerden sakatlandığı bildirildi. Kulüp sağlık ekibinin Ekici\'yi bu konuda uyardığı, ancak çok uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle oynamakta acele ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun adale zayıflığını atlamadığı için eski rahatsızlığının tekrarladığı ifade edildi.

