T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de yeniler taraftara emanet

Eski oyuncular, yıldızlara Galatasaray derbisinin önemini anlatıyorlar İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, Pazar günü oynanacak derbi maçı için üst seviyede alarm verirken, yeni oyuncular için ilginç bir konsantrasyon metodu gelişti

17 Ekim 2017 16:49

Eski oyuncular, yıldızlara Galatasaray derbisinin önemini anlatıyorlar

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, Pazar günü oynanacak derbi maçı için üst seviyede alarm verirken, yeni oyuncular için ilginç bir konsantrasyon metodu gelişti. 
Sarı-lacivertli kadrodaki eski oyuncular, Isla, Soldado, Neto, Dirar, Janssen, Valbuena gibi yıldızlara Galatasaray derbilerinin önemini anlatırlarken, taraftar gruplarının da sosyal medya kanalıyla bu isimlere mesaj yağdırdıkları ortaya çıktı. Fenerbahçe\'nin yeni yıldızlarına sosyal medya aracılığıyla hergün Galatasaray derbileriyle ilgili örnekler yollayan ve özellikle Kadıköy\'deki seriyi hatırlatan taraftarların, görüntüler eşliğinde konsantrasyona yardımcı oldukları öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların bu organizasyonu yüzünden, yeni yıldızların pazar günkü randevuyu iple çektikleri de bildirildi.
Bu arada orta saha düzeninde sıkıntı yaratan Mehmet Ekici\'nin, tam iyileşmeden oynamak istemesi yüzünden yeniden ve aynı yerden sakatlandığı bildirildi. Kulüp sağlık ekibinin Ekici\'yi bu konuda uyardığı, ancak çok uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle oynamakta acele ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun adale zayıflığını atlamadığı için eski rahatsızlığının tekrarladığı ifade edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EskiGalatasarayFENERBAHÇE PazarIsla Soldado Neto Dirar Janssen ValbuenaFenerbahçeKadıköySarılacivertliBuMehmet EkiciKulüpEkiciYıldız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24