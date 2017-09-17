Fenerbahçe'de 'yeniler' ışık saçtı!

Süper Lig’in 5’inci haftasında Alanyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, bu sezonki transferleri Mathieu Valbuena (2), Giuliano (pen.) ve Vincent Janssen’in golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Alanyaspor'un tek golünü Emre Akbaba kaydetti.

Maçın Özeti

'1 Geçen hafta hayatını kaybeden Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay için yapılan 1 dakikalık anmanın ardından karşılaşma, Alanyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

'4 Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk etkili atağını Giuliano'nun mimarı olduğu pozisyonla yakaladı. Janssen'in şutunu kaleci kornere çeldi. Sarı-lacivertliler, kornerden etkili bir pozisyon üretemedi.

'7 Editörün yorumu: Karşılaşmanın ilk dakikalarına Fenerbahçe daha etkili başladı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Giuliano önceki maçlara göre 3. bölgede daha aktif oynarken, Janssen de pozisyonların içinde yer alıyor ve fizik gücünü sahada gösteriyor.

'8 Janssen, ceza sahasında yerde kaldı. Hollandalı futbolcu penaltı bekledi ancak karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan oralı olmadı.

'9 Giuliano'nun seri hareketlerle içeri girip topu altıpas içine gönderdiği pozisyonda Valbuena istediği kontrolü yapıp topa vuramadı. Fenerbahçe, tehlikeli bir pozisyondan yararlanamadı.

'13 Editörün yorumu: Fenerbahçe'de 'Sadece Valbuena'nın ataklarda etkili olması sendromu' sonlanmış gibi bir görüntü var. Ancak topla oynamaya alışan Fransız yıldız, Janssen ve Giuliano'nun etkili oyunlarına henüz alışamamış gibi görünüyor. 33 yaşındaki sol açık oyuncusu, sık sık 10 numara pozisyonuna geliyor.

'14 Janssen'in çok şık bir hareketle bıraktığı topta Giuliano'nun vuruşu üstten auta gitti. Fenerbahçe'nin yeni ikilisi bu dakikaya kadar oldukça etkili bir görüntü çizdi.

'17 Valbuena'nın açtığı topta Josef, topu kafayla Janssen'in önüne çok iyi indirdi. Hollandalı golcü affetmedi ve Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk karşılaşmada golünü attı: 0-1.

'24 Editörün yorumu: Alanyaspor, yenilen golün ardından daha hücumcu bir yapı sergiliyor. Ancak Akdeniz ekibi, pas trafiğinde ve oyuncu yerleşiminde 'ham' bir görüntü sergilediği için hücumları etkisiz kalıyor.

'27 Karşılaşmanın bu dakikalarında sıkça faul yapılırken, Fenerbahçe'de Luis Neto maçın3 ilk sarı kartını gördü.

'32 Kasığında ağrı yaşayan Nabil Dirar oyundan çıkıyor. Yerine giren futbolcu, uzun süreli sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkacak olan Mehmet Ekici.

'34 Valbuena muazzam bir şut çekti. '90'a giden' topu Alanyaspor'un kalecisi Haydar kurtardı. İnanılmaz bir pozisyondu...

'35 Editörün yorumu: Fenerbahçe, Alanyaspor'un yaratmaya çalıştığı baskıyı başlamadan bitirdi. Sarı-lacivertlilerin kurallar dahilindeki tatlı-sert oyunu, Alanyaspor'u yoruyor. Özellikle Mehmet Ekici'nin oyuna dahil olmasından sonra Fenerbahçe 3'üncü bölgede daha çok top yapmaya başladı.

'36 Valbuena'nın yaklaşık 25 metreden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta Haydar, Fransız futbolcuya gol izni vermedi.

'37 Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love ceza sahasında topla buluştu. Brezilyalı santrfor, şut açısı yaratamadı.

'39 Akdeniz ekibi Fenerbahçe kalesine yine etkili geldi. Ceza sahasında oluşan karambolde Emre Akbaba şansını denedi ancak top savunmadan sekti. Pozisyonda Alanyasporlu futbolcuların 'ceza sahasında elle oynama' beklentisi oldu ancak Mete Kalkavan düdüğünü çalmadı.

'41 Gassama'nın ortasında Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Fenerbahçe'de Josef de Souza topu kafayla uzaklaştırdı.

'42 Vagner Love'ın pasında ceza sahasında çok iyi koşu yapan Emre Akbaba golü attı, skora denge geldi: 1-1. Alanyaspor'un gol öncesi paslaşması, sporseverlerin izlediği için kendisini 'şanslı' hissedeceği anlardandı...

'45+2 Fenerbahçe, Valbuena'nın Isla'yla paslaşması sonucu attığı çok şık golle ilk yarının son dakikalarında tekrar öne geçti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

'53 Alanya'daki nem, iki takım futbolcularını da zorluyor. Alanyaspor ve Fenerbahçeli futbolcular ilk yarıya göre oldukça yorgun görünüyorlar. Bu yorgunluk, kısa süreli sakatlanmalara da sebep oluyor.

'55 Alanyaspor'da Gassama sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Yerine giren isim Welliton.

'58 Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan Janssen'le serbest vuruş kullandı. Hollandalı futbolcunun şutu barajdan sekerek kalecide kaldı.

Janssen, kendi kaptığı topla başlayan atakta ceza sahasında yerde kaldı, karar penaltı.

'60 Brezilyalı Giuliano, penaltı atışını gole çevirdi: 1-3.

'61 Alanyaspor'da Berkan oyundan çıktı. Oyuna dahil olan isim Nsakala.

'63 Fenerbahçe güzel paslaşmalarla ceza sahasına doğru girdi ancak Hasan Ali'nin dengesiz ortası direkt olarak auta gitti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, pozisyon sonrası sinirlendi.

'72 Editörün yorumu: Fenerbahçe son 2 atağında oyunu açan paslarla ceza sahasına girdi. Bu maça kadar Fenerbahçe'de hücumdaki tüm yaratıcılık yükü Valbuena'ya aitken; bu akşam Giuliano, Jenssen ve Mehmet Ekici'nin performanslarıyla 'kolektif' bir oyun oynanıyor.

'73 Isla'nın ortasında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Janssen, kaleyi dar açıdan gördüğü için plase düşündü ancak top farklı şekilde auta gitti.

'73 Alanyaspor, ilk goldeki paslaşmasına benzer bir şekilde Fenerbahçe ceza alanına sokuldu ancak Efecan'ın şutu direği sıyırarak dışarı çıktı.

'75 Alanyaspor bu sefer Nsakala ile tehlikeli geldi. Nijeryalı futbolcunun şutu, çerçeveyi bulmadı.

'78 Editörün yorumu: Fenerbahçe'de Hasan Ali, olumsuz anlamda dikkati çekiyor. Sol bekten yaptığı bindirmelerde oldukça yetersiz kalıyor.

'79 Nabil Dirar'ın sakatlığı sonrası oyuna dahil olan Mehmet Ekici oyundan çıktı, yerine giren isim Alper Potuk.

Carlos Kameni, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

'84 Fenerbahçe'de performansıyla beğeni toplayan Janssen oyundan çıkıyor. Yerine giren isim Roberto Soldado.

'90+1 Vagner Love, Fenerbahçe ceza alanına yakın bir noktada yerde kaldı. Akdeniz ekibi, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

90+2 Fernandes'in doğrudan kaleye doğru kullandığı serbest vuruş, üstten auta gitti.

'90+3 Emre Akbaba'nın sert şutu, Isla'ya çarparak kornere gitti. Alanyaspor, korneri verimli şekilde değerlendiremedi.

'90+5 Valbuena, Alper Potuk'un asistinde kontrollü bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 1-4.