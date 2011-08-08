-FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada futbolcular, pas ve topla çabukluk çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadılar. Sarı-lacivertli ekipte, milli takım kamplarında bulunan Miroslav Stoch, Andre Santos, Volkan Demirel, Mert Günok, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, izinli olan Mamadou Niang ve Diego Lugano çalışmada yer almazken, kasığında ağrı bulunan Güiza'nın ise takımda ayrı olarak salonda çalıştığı bildirildi. Öte yandan, çabukluk çalışması sırasında Recep'le ikili mücadeleleye giren Dia, sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle yerde kaldı. Saha kenarında tedavisi yapılan oyuncu, daha sonra tekrar çalışmaya dönerken, bir süre koşuları esnasında sektiği görüldü. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.