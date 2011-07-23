-FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, dün seyircilerin sahaya inmesi nedeniyle yarıda kalan Shakhtar Donetsk hazırlık maçında görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmasının ardından ayak tenisiyle antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları ile başladıkları antrenmanı, hücum ve defans varyasyonları ile dar alanda yaptıkları çift kale maçla noktaladı. Sakatlığı süren Alex de Souza antrenmana çıkmadı. Alex, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Sezer Öztürk, Mamadou Niang ve Emmanuel Emenike, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı olarak sahada yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladı. 19 Yaş Altı Milli Takımı ile Romanya'da bulunan Gökay İravul ile milli takımlarda bulunan Diego Lugano ve Andre Santos ise antrenmanda yer almadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Saat 10.00'da başlayacak ilk antrenman basına kapalı, saat 19.00'da başlayacak ikinci antrenman ise basına açık gerçekleştirilecek.