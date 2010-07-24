-FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2010-2011 sezonunda giyeceği formalar ile kulübün diğer branşları tarafından kullanılacak formalar tanıtıldı. Yeni sezon için hazırlanan formaların tanıtımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü salonunda gerçekleştirilen kokteylin ardından, Fenerium Tribünü önünde kurulan platformda, çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonla yapıldı. Metin Uca'nın sunuculuğunu yaptığı gecede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Fenerbahçeli futbolcular da mankenlerle birlikte forma tanıtımında podyuma çıktı. Futbolcular, Semih, Gökhan Gönül, Okan, Mehmet Topuz, Uğur, Gökhan Ünal, Bilica, Deivid, Kazım, Emre, Önder, Selçuk, Bekir, Özer, Stoch, İlhan, Andre Santos, Dia, Caner, Cristian, Gökay, Hasan, Berk, Volkan Babacan, Mert ve Ertuğrul'un yanı sıra bazı voleybolcular ve basketbolcular forma tanıtımında mankenlerle podyumda yer aldı. -4 FARKLI FORMA- Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda 3 farklı forma ile mücadele edecek. Bu 3 formaya ilave olarak bir de yeşil renkli rezerv forma sezon içinde kullanılacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda vazgeçilmezlerinden birisi olan ''Efsane Çubuklu'' formanın yanı sıra, beyaz rengin hakim olduğu ''Kanarya'' forma ve tetra mavisinin kullanıldığı ''Fenerbahçe Güneşi'' formalarını kullanacak. Çubuklu formada bu yıl geçen yıllardan farklı olarak çubukların kalınlığı inceltilerek Fenerbahçe Kulübü'nün bünyesinde faaliyet gösteren 9 spor branşını temsil eden 9 çubuktan oluşması sağlandı. Formanın sırt bölgesindeki çubuklar da kesintiye uğramadan kullanıldı. -YEŞİL FORMA- Fenerbahçe logosu içinde yer alan palamut dalından ilham alınarak tasarlanan ''Palamut'' forma yeşil renkten oluşuyor. Sezonun ilerleyen dönemlerinde satışa sunulması planlanan bu formanın Fenerbahçe'nin yeni sezondaki rezerv forması olacağı ifade edildi. Gecede formaların yanı sıra Thermocool-Fresh teknolojisi ile üretilen yeni sezon (A) takımlar antrenman ve kamp ürünleriyle Fenerium Sonbahar Kış Koleksiyonu da taraftarın beğenisine sunuldu.