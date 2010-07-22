-FENERBAHÇE'DE YENİ FORMALAR YARIN TANITILACAK İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda giyilecek formalar yarın akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenecek organizasyonla basına ve davetlilere tanıtılacak. 1907 Tribünü'nde saat 19.07'de kokteylle başlayacak etkinlikte, Fenerium Tribünü'nde saat 21.00'de ünlü mankenlerin yanı sıra, Fenerbahçeli futbolcuların da katılacağı defileyle yeni formaların tanıtımı yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, gecede formaların yanı sıra Thermocool-Fresh teknolojisiyle üretilen yeni sezon A takımlar antrenman ve kamp ürünleriyle, Fenerium Sonbahar-Kış Koleksiyonu da taraftarın beğenisine sunulacak. Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonuna ait formaların satışına ise 24 Temmuz Cumartesi günü başlanacağı duyuruldu.