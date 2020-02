Fenerbahçe'de yeni dönem sunumu yapıldı

Başkan Yıldırım: \'\'Ekonomik değişimlerden dolayı yakalandığımız kötü operasyonları atlatmak lazım\'\'

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın mensupları ile bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde düzenlenen toplantıya Başkan Aziz Yıldırım\'ın yanı sıra Başkan Vekili Mithat Yenigün, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve şube yöneticileri katıldı. 1998-2018 yılları arasını kapsayan \'Dönüşüm\' adında bir sunum gerçekleştirilerek sarı-lacivertli kulübün son 20 yılını kapsayan dönem ile ilgili bilgiler verildi.

Fenerbahçe Kulübü Ar-Ge Lideri Cem Ülkeroğlu, yeni dönemde spor kulübünden spor tarzı yaşamına dönüleceğini ifade ederek, \'\'Her yıl daha fazla insanın takım ve hizmetlerle etkileşimde olduğu bir yaşam eğlence durumuna dönüşmek. Sporcu gönderim madalya almak. Cumhuriyetin 100\'üncü yılında gelirleri %100 arttırmak. Fenerbahçe eğitim kurumlarıyla üniversiteden kulübe yetişen insan kaynağı olacak. Fenerbahçe ekolü oluşturulup sportif olarak da Avrupa\'nın ilk 10 kulübü arasına girilecek. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi projesiyle yetenekli yerli çocuk ve gençlerin Fenerbahçe\'ye kazandırılması sağlanacak. Gebze\'de kurulacak akademi merkezinde bu sistem hayata geçirilecek. Bu sistem sadece beceriler üzerine değil aynı zamanda pedagojik beslenme ve yabancı dil eğitimleriyle de yer alacak. Bu projeler Avrupa\'da başarılı işlere imza atmış kişiler tarafından gerçekleştirilecek\'\' dedi.

\'\'FENERBAHÇE BÜNYESİNDEN SPORCULAR ÇIKARTILACAK\'\'

Basketbolda teknik ve sporcu kadrosunun korunmasının öncelikli olacağını aktaran Ülkeroğlu, \'\'Futbol A.Ş. benzeri şirket çalışmaları yürütülecek. Voleybolda dış transferler azaltılacak ve Fenerbahçe bünyesinden sporcular çıkartılacak. Voleybol takımlarına seyirci desteği arttırılacak\'\' diye konuştu.

\'\'YENİ BİR SPOR KANALI KURULACAK\'\'

\'Fenerbahçe Medya\' adı altında yeni bir spor kanalı kurulacağını da dile getiren Cem Ülkeroğlu, \'\'Yeni bir marka yapılacak. Bu bütün kitlelere hitap edecek. Fenerbahçe TV devam edecek ancak yeni bir spor kanalı kurulacak\'\' şeklinde konuştu.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: \'\'AÇIKLADIĞIMIZ VİZYON ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN FENERBAHÇE\'SİNİ GÖSTERİYOR\'\'

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, anlatılan projelerin önümüzdeki yılların vizyonunu oluşturacağını dile getirerek, \'\'Bu seçim vaadi değildir. Kulüp bu projeleri devreye alıp geliştirecek. Değişmesi gereken şeyler olursa değiştirecek. Aslında bugün açıkladığımız vizyon önümüzdeki yılların Fenerbahçe\'sini gösteriyor\'\' dedi.

\'\'ALTYAPININ BAŞINDA YER ALACAK İSİM 18 AĞUSTOS\'TA TÜRKİYE\'YE GELECEK\'\'

Altyapının başında yer alacak ismin belli olduğunu dile getiren Mosturoğlu, bu isim ile anlaşmanın imzalandığını ifade eti. Mosturoğlu, \'\'18 Ağustos\'ta Türkiye\'ye gelecek. Şu anda Dünya Kupası ile ilgili işleri için Rusya\'da. Avrupa ülkelerinin birisinin başında bulunuyor\'\' diye konuştu.

\'\'YAYIN GELİRLERİ İLE İNGİLTERE\'DE TAKIMLAR BÜYÜYOR\'\'

İngiltere\'de 16-17\'nci sıradaki takımların, yayın gelirleri ile büyüdüğünü dile getiren Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

\'\'Burada daha büyük operasyonlar yapmak lazım. Akademi, kanal ve giyim ile oluşturulacak yeni markalarla gelir kalemi oluşacak. Pastayı böyle büyütebiliriz ve bunlara başlamak gerekiyor. Başlamazsak onlarla yarışamayız. Kendi futbolcumuzu üretmemiz lazım. İthalat azaltmalı, ihracat artmalı topçularda. Bu vizyonu benimsemezsek bu gelirlerin artma şansı yok.\'\'

\'\'3\'ÜNCÜ YILDAN İTİBAREN 300 MİLYON ÜSTÜ GELİR ELDE ETMEYİ İSTİYORUZ\'\'

Hazırlanan projenin sadece eğitim ve altyapı olarak algılanmaması gerektiğini ifade eden Şekip Mosturoğlu, \'\'Buradaki bütün şeyler çok önemli. Başlangıçta 3 yıllık bir hedef. 2018\'den itibaren bir yol haritası var ve bunun üzerinde yürüyecek. Üniversite de 4 yıl sonra mezun vereceği için, o zaman için beklentimiz olacak. 2\'nci yılın sonunda akademiden A takıma oyuncu kazandırmak istiyoruz. İlk yıl 100, ikinci yıl 200 ve 3\'üncü yıldan itibaren 300 milyon üstü gelir elde etmeyi istiyoruz. Futbolun marka hakları A.Ş\'ye ait. Oradan satın alınarak yapılacak. Lisans veya kar geliri şeklinde olacak\'\' diye konuştu.

\'\'ALT LİGLERDE BİR PİLOT TAKIM İLE ANLAŞTIK\'\'

Şekip Mosturoğlu, her ligde mücadele edecek 5 takım projeleri olduğunu kaydederek, \'\'U19-U20\'den çekilmeyip kaynak oluşturacağız. Bu sezon en az 1 takımla alt liglerde olacağız. Bir pilot takımla anlaştık. Sportif başarı önemli. Sportif başarıyı stada gelen, ürün alan taraftarlarla sınırlı görmemek lazım. Dolayısıyla sportif başarı tamamen bir hedef. Avrupa\'da her yıl ilk 8\'de olmalıyız. Ciro büyüklüğünü elde etmenin en büyük şeylerinden biri sportif başarı olması\'\' dedi.

AZİZ YILDIRIM: \'\'EKONOMİK DEĞİŞİMLERDEN DOLAYI YAKALANDIĞIMIZ KÖTÜ OPERASYONLARI ATLATMAK LAZIM\'\'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübe kaynak oluşturmak istediklerini ve 1 milyar Dolar para toplamayı düşündüklerini belirterek, \'\'1 milyon üye projesinde 100 binlere ulaştığınız andan itibaren Bayern, Dortmund gibi takımlarda statlar dolu ve bir aidiyet ruhu içerisinde sahiplenmişler. 100 bin üye olunca tüzükte kulüp üyeleri statta kombine alacak. Oyuncu alınca kombine alıyorlar yoksa almıyorlar. Yoksa bir yıl bakıyorsunuz yükseklerde, bir yıl alçaklarda. 1 milyon üye projesi lokomotiftir. Bunu devam ettirmek taraftarların görevidir. Bayrak sallamak falan katkı sağlamaz. 25 milyon taraftar var diyorsak 100 bin, 200 bin kişi üye olup katkı yapmalı ve ekonomik değişimlerden dolayı yakalandığımız kötü operasyonları atlatmak lazım\" dedi.

\'\'BİR KULÜBÜN OMURGASI TARAFTARDIR\'\'

Fenerbahçe Evleri ile ilgili de bilgiler veren Başkan Yıldızım, \'\'Bu bölgedeki insanların üye olmalarıyla yapılıyor. Kulüp para verip borçlanıp yapmıyor. İlk etabı hızlandırmak için Antalya\'da ve Edirne\'de bunu başlattık. Bu projenin kapsamı 1 milyon Dolar. Oradaki Fenerbahçeliler üye olarak paranın harcanmasını oraya harcanmasını sağlayarak tavana doğru yükseltip sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe\'nin güçlü hale gelmesini sağlamaktır. Forma sponsorluk geliri şuan 4\'tür yarın 5 yaparsınız. Loca gelirimizi seneye biraz daha artırabilirsiniz ama sadece bunlarla olmaz. Sağlanacak şey halkın takımı olan Fenerbahçe\'ye sahip çıkmasıdır. Bu bizler için değil. Bu yol haritası çizilmesi lazım buna göre hareket etmeliyiz. Ben Fenerbahçeliyim yönetim kötü antrenör kötü bu olmaz. Basketbolun 30 milyon bütçesi var sponsor 10 milyon saha gelirleri 3 milyon Euro. Saha gelirleri fazla olması lazım ki kulüp bir şey yapsın. Omurga taraftar olmalı. Taraftar destek vermez bunların hiç biri yaşanmaz. Taraftar her şeye katılacak. Forma alıyorlar teşekkür ederiz ama diğer konuları da aşmak lazım. Biz bugün varız yarın yokuz\" diye konuştu.

