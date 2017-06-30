Fenerbahçe'de yeni dönem!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru, Doğuş Grubu oldu. Bu sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni adı, Fenerbahçe Doğuş oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Zeljko Obradovic yer aldı.

Toplantıda işbirliğini değerlendiren Aziz Yıldırım, "Doğuş ile Fenerbahçe, iki marka, 3 yıllığına bir araya gelip Türk basketboluna hizmet etmek için anlaşıyor. Doğuş grubuna daha önceki destekleri nedeniyle de teşekkür ederim. Ferit Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Doğuş ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe ile anlaşmanın kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyen Şahenk de, Fenerbahçe camiasına teşekkür ederek şunları kaydetti: "Benim için heyecan verici bir gün. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe camiasına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Doğuş grubu olarak toplumsal yaşamın gelişime katkı yapmak için bir çok projeler geliştiriyoruz. Spor alanında bir çok sporcumuza destek olduk, olmaya çalışıyoruz. Beraberliğimizin Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum. Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe camiasına tekrar teşekkür ediyorum"

Yönetimi sırasında Fenerbahçe'nin başarıdan başarıya koştuğu ve son olarak EuroLeague ve Türkiye Basketbol Ligi'nin kazanılmasının mimarı olan Zeljko Obradovic, Ferit Şahenk ile fazlaca vakit geçirdiğini belirterek, "Fenerbahçe'ye ne kadar önem verdiğini biliyorum. Ferit beyle çalışmak keyifli olacak. Bir kere daha Ferit beye ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.