Fenerbahçe'de yedekler hırsla çalışıyor

Fernandao, Şener ve Aatıf sıra bekliyor

İstanbul-DHA

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen çalışma, saat 16.00\'da başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışan oyuncular ardından sahada dayanıklılık koşusu yaptılar. Sonrasında 2 gruba ayrılarak 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladılar.

Sarı-Lacivertli takımda uzun zamandır sakatlık problemi yaşayan ve bir süredir tamamen iyileşen Fernandao\'nun fizik gücü ve hırsı dikkat çekiyor. Şener ve Aatıf da sabırla çalışanlardan ve sırasını bekleyenlerden. 3 oyuncu da Aykut Kocaman\'ın gözüne girmeye ve her an hazır olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar.

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