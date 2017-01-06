"Fenerbahçe'de yaşadıklarım komedi gibiydi"

Akhisar Belediyespor forması giyen Serdar Kesimal, Fenerbahçe'de yönetimin alacaklarını bırakıp gitmesine izin verildiğini söyledi.

Serdar Kesimal, Akşam gazetesinde yayımlanan röportajında şunları söyledi: "İstemediğim bir kulübe zorla beni kimse yollayamaz. 'Senin bonservisine şu kadar verdik.' Tamam haklısınız ama o zaman ben Milli Takım'ın birinci stoperiydim. Şu an istediğiniz bonservisi bana verecek kulüp yok. İkinci sezonumda Rusya'ya gitme ihtimalim vardı.



Kulüp o teklifi beğenmedi. Daha üstünü bekledi. Daha üstü gelmedi. O teklife razı oldu ama Rusya'da transfer dönemi kapandı. Bazı olaylar var, komedi gibi. Benim F.Bahçe Kulübü'nde veya Kayserispor'da yaşadıklarımı anlatsam komedi gibi olaylar var burada."

"Yerli ve yabancı futbolcuda olaylar farklı işliyor"

"Aynı pozisyonda olan yabancı bir futbolcuyu siz gönderiyorsunuz, x bir kulübe, onu 'Kiraladık' diye gösteriyorsunuz. Halbuki 4'te 1'ini o kulüp ödüyor, gerisini yine siz ödüyorsunuz. Diyorum ki 'Bana yarısını siz verin. Ben gideyim.' Bana diyor ki 'Geçen seneden alacaklarını da bırakıp öyle gideceksin.' Anlatabildim mi? Yerli-yabancı futbolcuda olaylar çok farklı işliyor"