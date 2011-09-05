-Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Fenerbahçe, Senegalli futbolcusu Mamadou Niang'ın transferi için Katar'ın Al Sadd kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Oyuncumuz Mamadou Hamidou Niang'ın transferi konusunda Katar Al Sadd kulübü ile görüşmelere başlanmıştır'' denildi. Yeni sezon öncesi Emenike, Güiza, Lugano ve Andre Santos'u takımdan gönderen Fenerbahçe'de, Niang ile birlikte 5. yabancı futbolcu takımdan ayrılmış olacak.