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Spor

Fenerbahçe'de yabancı sayısı 15'e ulaştı; ocak ayında bir yabancı yolcu

Sarı-lacivertlilerde henüz kadroya dahil edilemeyen Elif Elmas'ın ocak ayından itibaren kadroda olması bekleniyor

08 Eylül 2017 18:30

Yabancı futbolcu sınırının 14 olduğu Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe'de Vincent Janssen'in transferiyle birlikte sayı 15'e ulaştı. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşında olması nedeniyle henüz kadroya kaydedilemeyen Elif Elmas'ın ocak ayında 18 yaşına girmesi ve kadroya dahil olmasıyla birlikte yabancı sayısı 15'e ulaşacak.

Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi için bir yabancı oyuncuyla yollarını ayırması gerekecek. Ya da Elif Elmas'ı kadroya kaydetmekten vazgeçecek ancak teknik direktör Aykut Kocaman'ın genç futbolcuya olan beğenisi düşünüldüğünde, mevcut kadrodan bir yabancıya veda edilmesi muhtemel.

Fenerbahçe'nin şu anki yabancı futbolcuları şöyle:

1-Carlos Kameni
2-Martin Skrtel
3-Luis Neto
4-Roman Neustadter
5-Mauricio Isla
6-Josef de Souza
7-Nabil Dirar
8-Guiliano
9-Elif Elmas (17 yaşında olması nedeniyle ocak ayında kadroya katılacak)
10-Mathieu Valbuena
11-Aatıf Chahechouhe
12-Roberto Soldado
13-Robin van Persie
14-Fernandao
15-Vincent Janssen

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