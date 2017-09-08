Fenerbahçe'de yabancı sayısı 15'e ulaştı; ocak ayında bir yabancı yolcu

Yabancı futbolcu sınırının 14 olduğu Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe'de Vincent Janssen'in transferiyle birlikte sayı 15'e ulaştı. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşında olması nedeniyle henüz kadroya kaydedilemeyen Elif Elmas'ın ocak ayında 18 yaşına girmesi ve kadroya dahil olmasıyla birlikte yabancı sayısı 15'e ulaşacak.

Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi için bir yabancı oyuncuyla yollarını ayırması gerekecek. Ya da Elif Elmas'ı kadroya kaydetmekten vazgeçecek ancak teknik direktör Aykut Kocaman'ın genç futbolcuya olan beğenisi düşünüldüğünde, mevcut kadrodan bir yabancıya veda edilmesi muhtemel.

Fenerbahçe'nin şu anki yabancı futbolcuları şöyle:

1-Carlos Kameni

2-Martin Skrtel

3-Luis Neto

4-Roman Neustadter

5-Mauricio Isla

6-Josef de Souza

7-Nabil Dirar

8-Guiliano

9-Elif Elmas (17 yaşında olması nedeniyle ocak ayında kadroya katılacak)

10-Mathieu Valbuena

11-Aatıf Chahechouhe

12-Roberto Soldado

13-Robin van Persie

14-Fernandao

15-Vincent Janssen