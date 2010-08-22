Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

T24 - Fenerbahçe'nin yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçta kaleci Volkan Demirel forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel'den kötü haber geldi.

Yaklaşık 1 ay önce baldırından sakatlanan deneyimli kaleci geçen hafta Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınmıştı.



PAOK maçında kaleye geçen ancak topa vurmakta zorlanan Volkan, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı. Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin kalesini Antalyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında olduğu gibi genç oyuncu Mert Günok koruyacak.



Tedavisine devam edilen Volkan'ın Perşembe günü oynanacak PAOK rövanşına yetişip yetişmeyeceği de henüz net değil. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Selanik'te forma giyemeyen Emre Belözoğlu ve hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Mamadou Niang ise Trabzon kafilesinde yer aldı.

