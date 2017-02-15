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Spor

Fenerbahçe'de Van Persie Krasnodar maçı kadrosuna alınmadı

Advocaat, Persie'yi Ukrayna'ya götürmedi

15 Şubat 2017 14:34

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Van Persie bu maçın kadrosuna alınmadı.

Van Persie'nin arka adalesinde ağrılarının olduğu ve oynayabilecek olmasına rağmen teknik direktör Dick Advocaat tarafından hiçbir şekilde riske edilmek istenmediği için Rusya'ya götürülmediği öğrenildi. Bilindiği üzere Van Persie, Beşiktaş ile oynanan kupa maçında yaşananlardan ötürü PFDK tarafından 3 maç ceza almış, Tahkim Kurulu bu cezayı daha sonra 2 maça indirmişti. Dolayısıyla Van Persie, Bursa maçının ardından bu pazar oynananacak Kasımpaşa mücadelesinde de forma giyemeyecek ve bir sonraki Antep deplasmanında formasına kavuşmuş olacak. 

 

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