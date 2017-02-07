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Spor

Fenerbahçe'de Van der Wiel ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Van der Wiel'e Suudi Arabistan yolu gözüktü

07 Şubat 2017 00:18

Fenerbahçe'ye sezon başında Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak amacıyla PSG'den transfer edilen ancak gösterdiği performans ile bir türlü bekleneni karşılayamayan Van der Wiel, takımdan ayrılıyor.

Voetbal International'ın haberine göre; Hollandalı sağ bekin Birleşik Arap Emirlikleri takımından Al Wahda'nın tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere yıldız futbolcu Emenike ile birlikte Türkiye Kupası'nda oynanan Amedspor maçı sonrası kadro dışı bırakılmış ve geçtiğimiz günlerde Dick Advocaat tarafından affedilerek yeniden takımla çalışmalara başladı.

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Van der Wielfenerbahçesuudi arabistan

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