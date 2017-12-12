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Spor

Fenerbahçe'de Valbuena krizi

''Yedek kalmak istemiyorum''

12 Aralık 2017 14:03

Osmanlı maçında sakatlanan Valbuena geri döndü ama formayı Aatıf’a kaptırdı. Bursa deplasmanında da yedek kalınca sıkıntısını hem takım arkadaşlarına hem de teknik ekibe belli etti. Aykut Kocaman ise galip gelen takımı bozmak istemediği gibi Valbuena’nın bireysel oyunundan rahatsız. Ancak krizin derinleşmemesi için Valbuena ile özel bir görüşme yapacak.

Osmanlı maçında son dakika golüyle kaybedilen 2 puanın ardından oynadığı 4 maçı kazanan Fenerbahçe'de moral-motivasyon üst seviyeye çıksa da her şey göründüğü kadar toz pembe değil. 2 maçı sakatlığından dolayı kaçıran iyileştikten sonraki 2 maçta da yedek kalan Valbuena, sıkıntısını belli etmeye başladı.

Vücut diliyle belli ediyor

Valbuena mutsuz ve isteksiz görüntüsüyle "Yedek kalmak istemiyorum" mesajı verse de Aykut Kocaman galip gelen ve işleyen düzeni bozmak istemiyor. Ancak krizin derinleşmesini de istemiyor.

Kocaman özel olarak görüşecek

Aykut Kocaman'ın Valbuena ile özel olarak görüşeceği ve kendisine bireysel oyundan vazgeçmesini, basit oynamasını, daha özverili olmasını ve savunmaya daha fazla yardım etmesini isteyeceği öğrenildi.

Sistem değişiyor

Valbuena oynadığında sistemin değişikliğe uğraması da sıkıntı! Valbuena oynayınca Dirar hiç istemediği sağ içe geçiyor ve sistem otomatikman 4-3-3 oluyor.(Fotomaç)

 

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