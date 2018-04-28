Fenerbahçe'de Ufuk Aydın'dan Vefa Küçük'e eleştiri

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul, (DHA)

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu\'nun seçimli olağan toplantısında divan başkanlığına aday olan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın konuşmalarını yaptı.

İlk olarak söz alan Ufuk Aydın, mevcut başkan ve başkan adayı Vefa Küçük\'e eleştirilerde bulundu.

Aydın, \"Sayın Ali Koç\'un da bizi dinlemesini isterdik. Bize bu fırsatı tanımadı. Bizim itirazımız Vefa Küçük\'ün, yüksek divanı yönetiş şeklidir. Biz bu tavrı hak etmiyoruz. Sayın Başkanın özel durumundan dolayı hep sustuk. Yüksek Divan Kurulu bu kulübün şah damarıdır. Vefa Küçük\'ün yönetim şeklini beğenmiyorum. Bundan sonra bu divanı Sayın Başkan istediği gibi yönetemeyecek\" dedi.

Ufuk Aydın\'ın konuşması üzerine söz alan Vefa Küçük ise, \"Demokratik bir yarış içindeyiz. Herkes her makama aday olabilir. Ben ne zaman tarafsızlığımı bozdum, kendisine sorarım. Her iki başkan adayı (Aziz Yıldırım ve Ali Koç) senden daha mı akılsız ki Vefa Küçük\'e destek veriyor. Demek ki Vefa Küçük\'te bir güzellik, tarafsızlık görüyorlar ki desteklerini ona veriyorlar. Senin için kötü söz kullanmam, böyle bir makama aday oldun ama kendini izah etmek için tecrübeli, senden daha kıdemli olan bir insana da saygı göstermen lazım\" ifadelerini kullandı.

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

Bu arada başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç da oylarını kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ufuk Aydın\'ın konuşması

- Vefa Küçük\'ün konuşması

- Oy kullanmadan detaylar

- Detaylar