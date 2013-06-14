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Spor

Fenerbahçe'de UEFA Disiplin Kurulu'na sevkin yankıları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Disiplin Kurulu’nun raporundaki iki kritik olay üzerinde yoğunlaşıyor.

14 Haziran 2013 11:56

Fenerbahçe’nin UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi spor camiasında büyük ses getirdi.

Pazartesi günü disiplin kurulunun raporuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek olan kulüp, Yusuf Reha Alp’in geçen yıl yapılan soruşturmalarda PFDK’da F.Bahçe’ye ceza çıkmayan karara koyduğu şerh maddesinin raporda kullanılmasına tepki gösterdi. Kulüp yönetimine ulaşan raporda, şerhin şike yapıldığına delil olarak gösterilmesi tepki çekti. Fenerbahçe savunmasında, Reha Alp’in konuda taraf ve Trabzonsporlu olduğunu, bu nedenle şerh koyduğunu anlatacak.


Ses kayıtlarındaki önemli noktalar
 

Raporda yer alan ilginç bir nokta ise kulübün asbaşkanı İlhan Ekşioğlu’nun ses kayıtlarındaki cümlesi. “Bu kulüpte Aziz Yıldırım’dan habersiz kuş uçmaz” diyen Ekşioğlu’nun Aziz Yıldırım’ın kulüp içindeki gücünü ifade ettiği belirtiliyor.

Özetle, Fenerbahçe yapacağı basın toplantısında toplantıda şerh olayı ve Türkiye içinden kulübe yönelik bir komplo yapıldığı anlatılacak.


Raporda öne çıkan gariplikler


Fenerbahçe’nin üzerinde durduğu bazı önemli detaylar var. UEFA’ya raporu sunmak için hazırlanan İrlandalı üyenin bundan 1.5 ay önce birden bire görevden alınıp, henüz stajyer bir avukat olan İspanyol üyenin raporu hazırlaması sarı lacivertlilerin en çok üstünde durduğu konuların başında geliyor. İspanyol disiplin müfettişi hakkında araştırmalar tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe, Disiplin Kurulu’na sunacağı savunma için çalışma sürdürürken, Yıldırım’ın bir kitap şeklinde hazırlanan İngilizce savunması kurula gönderildi.

 

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