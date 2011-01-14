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FENERBAHÇE'DE TÜRKİYE KUPASI HÜSRANI İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2011 01:32

-FENERBAHÇE'DE TÜRKİYE KUPASI HÜSRANI İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek, gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe, 28 yıllık Türkiye Kupası hasretini bu yıl da sona erdiremedi. Şanlıurfa'da geçen yıl yapılan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu sezon kupaya daha grup aşamasında veda etti. Grupta ilk maçında Ankaragücü'ne deplasmanda 4-2, ikinci maçında Bucaspor'a sahasında 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, 3. maçında da Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olunca gruptan çıkma şansı kalmadı. Fenerbahçe, grupta son maçını 27 Ocak Perşembe günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacak. -EN SON 1982-83 SEZONUNDA KAZANDI- Tarihinde 4 kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, son olarak 1982-1983 sezonunda kupa şampiyonu oldu.  İlk kez 1967-1968 sezonunda kupayı kazanan Fenerbahçe, 1973-1974, 1978-1979 ve 1982-1983 sezonları olmak üzere 49 yıllık kupa tarihinde 4 kez şampiyonluğa ulaştı. 1967-1968 sezonunda finalde Altay ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, ilk maçta 2-0 yendiği rakibine rövanşta 1-0 yenildiyse de kupanın sahibi oldu. 1973-1974 sezonunda finalin ilk maçında Bursaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, rövanşta rakibini 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı. 1978-1979 sezonunda da finalde Altay ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-1 yenildikleri rakiplerini rövanşta 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 1982-83 sezonunda ise finalde Mersin İdmanyurdu ile eşleşen sarı-lacivertliler 2-0 ve 2-1'lik galibiyetlerle kupada şampiyonluğu elde etmişti. Fenerbahçe, 1982-1983 sezonundan bu yana Türkiye Kupası'nda yer aldığı 27 sezonda, 7 kez finalde, 7 kez yarı finalde ve 6 kez de çeyrek finalde elendi. Fenerbahçe diğer 7 sezonda ise çeyrek final öncesi kupaya veda etti. Sarı-lacivertli ekip, 1998-1999 sezonunda cezası nedeniyle kupaya katılamadı. Fenerbahçe, 1982-1983 sezonundan bu yana çıktığı 7 finalde, 3 kez Beşiktaş, 2 kez Galatasaray ve 1'er kez de Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a karşı kaybetti.

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