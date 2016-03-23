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Spor

Fenerbahçe'de 'transfer sihirbazı' Terraneo dönemi sona erdi

Terraneo’nun, futbolcuların sorunlarıyla ilgilenmediği iddia ediliyordu

23 Mart 2016 11:24

Luis Nani ve Robin van Persie gibi transferlerle bir dönem gündeme oturan Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, daha sonra ‘pasif göreve’ çekilmişti. Bir süredir sadece maaşını alan tecrübeli futbol adamı, ayrılık sonrası İsviçre’ye dönecek.

Fenerbahçe’de Giuliano Terraneo dönemi resmen sona erdi. Sezon başı Fenerbahçe’ye sportif direktör olan ve daha sonra yaptığı transferlerle gündeme damga vuran İtalyan futbol adamı, Samandıra mesaisinde ise aynı başarıyı gösteremediği iddiasıyla eleştiriliyordu.

Terraneo’nun yetkileri sonradan kısıtlanmış, ardından da Samandıra’dan tamamen el çektirilmişti. Fenerbahçe’den gönderildiği belirtilen İtalyan sportif direktör yakınlarına 'istifa ettiğini’ söyledi.

Ancak sarı lacivertli yetkililerİ bu durumun söylendiği gibi gerçekleşmediğini ve ayrılma şeklinin ‘istifa olmadığını’ belirttiler.

 

Krizleri çözmede yetersiz kaldı

 

Ancak kesin olan şu ki; İtalyan sportif direktör resmen F.Bahçe’den ayrıldı... Ayrılık sonrası daha önce yaşadığı İsviçre’ye dönecek Terraneo bir süredir sadece maaşını alıyordu. Zaten takımla bağlarını uzun süre önce koparan Terraneo’nun, Van Persie krizini çözmede yetersiz kaldığı, futbolcuların sorunlarıyla ilgilenmediği iddia ediliyordu.

Bu nedenle Samandıra’yla bağları koparılan Terraneo, ardından pasif göreve çekilmişti ve bir süredir istifa etmesi bekleniyordu. İtalyan futbol adamının yetkilerinin alınmasının ardından başkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri takımla daha çok ilgilenmeye başlamışlardı.

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