-FENERBAHÇE'DE TRANSFER İDDİASI ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Fenerbahçe'nin Fransa Birinci Ligi takımlarından Nancy'de forma giyen Senegalli forvet Issiar Dia'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Nancy Kulübünün resmi internet sitesindeki haberde, sarı lacıvertlilerin Dia ile ilgilenen kulüpler arasına girdiği ve Nancy kulübü yetkilileriyle görüşmelere başladığı belirtildi. Habere göre Nancy, 23 yaşındaki Dia için 8 milyon Avro transfer ücreti istedi. Senegal Milli Takımı'nda da oynayan Dia ile Almanya Birinci Ligi'nden bazı takımların da ilgilendiği ve Monaco'nun da Dia'yı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.