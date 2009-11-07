Fenerbahçe'de 'transfer' harekatı

Steaua Bükreş maçı sonrası oyuncularına dört gün izin veren Alman hoca, İstanbul’da kalmayı tercih etti. Alman hocanın bu süre içinde Sportif Direktör Aykut Kocaman ile birlikte devre arası yapmayı düşündüğü transferleri masaya yatıracağı öğrenildi.



Fenerbahçe’de futbolcularını dört günlüğüne tatile gönderen Teknik Direktör Christoph Daum, bu uzun araya rağmen mesaisine devam ederken, Alman hocanın devre arasında takıma bir santrfor alınması için çalışma yaptığı belirlendi.



Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde yönetimle bir durum değerlendirmesinde bulunacağı ve transfer çalışmalarında izlenmesi gereken yolları rapor edeceği öğrenildi.



Yönetime rapor verecek



Sportif Direktör Aykut Kocaman ile birlikte çeşitli yabancı oyuncular ile ilgili transfer hazırlıkları yapan Daum, bu konudaki isteğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a bildirip, devre arasında takıma destek isteyecek.



Bir süredir Brezilya ve Avrupa’da oyuncu arayışında olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, Sportif Direktör Aykut Kocaman’ın ön izleme çalışmalarını yürüttüğü bu oyuncuları tek tek yönetime sunacak. Beşiktaş derbisine kadar olan sürede bu konudaki hazırlıklarını yoğunlaştıracak olan Alman hoca, seçenekli olarak istediği oyunculardan özellikle santrforların üzerinde durulmasını talep edecek.



20’de 15 yaptı



Christoph Daum, sarı-lacivertli ekiple sezon başından bu yana çıktığı 20 resmi maçta 15 galibiyet elde etti. Süper Lig (11), UEFA Avrupa Ligi (8) ve TFF Süper Kupa (1) mücadeleleri olmak üzere takımıyla toplam 20 resmi maça çıkan Alman teknik adam, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Daumlu Fenerbahçe, yüzde 75’lik bir galibiyet yüzdesiyle mücadele etti.



Fenerbahçe'ye Chelsea müjdesi



Deivid gidiyor, yönetim Guiza içinse teklif bekliyor. Bu arada Guiza ile ilgilenen Chelsea'den müjdeli haber geldi. FIFA tarafından transfer yasağı bulunan Chelsea’nin bu cezasını CAS durdurdu. İngiliz devi artık transfer yapabiliecek.



’Daum’un golcüsü’ne talip beklenirken, yeni sözleşme imzalanan Deivid’le ise devre arası yollar ayrılacak. Boşalacak kontenjana pivot santrfor alınacak



Fenerbahçe yönetimi, devre arasında yaptığı transferlerle yetinmemeye karar verdi.. Teknik direktör Christoph Daum’la transfer üzerine görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, Deivid’le yolların ayrılması yönünde karar aldılar. Süper Lig’deki liderliğin dışında Avrupa Ligi’ndeki başarılı sonuçlarla iştahı kabaran yönetimin cebinden tavşan çıkabilir!



Uzun süredir gizli transfer görüşmeleri yapan Sportif Direktör Aykut Kocaman, sezon başında sözleşme imzalayan Deivid’in gitmesiyle boşalacak olan yabancı kontenjanını uzun boylu bir yıldız forvetle kapatmayı planlıyor.



Chelsea'nin cezası bitti



Ayrıca Güiza’ya da taraftarlar daha fazla tepki koymadan müşteri aranmaya başlandı. Oyuncunun morali bozulmasın diye el altından çalışmalarını sürdürecek olan yönetim, Daum’un “İdeal forvetim” sözlerine rağmen İspanyol’u satmaya kararlı.



Öte yandan Güiza’ya talip olan ve FIFA tarafından transfer yasağı bulunan Chelsea’nin bu cezasını CAS durdurdu. İngiliz devi artık transfer yapabiliecek.



Her golü 913 bin Euro



Fenerbahçeli Güiza, 1.5 sezonluk rekor maliyeti ile hayâl kırıklığı yarattı. Okçu lakaplı Güiza, gösterdiği başarısız performansla dikkat çekerken şu ana dek İspanyol forvetin bir golü 913 bin Euro’ya denk geldi. Real Mallorca’dan 14 milyon Euro’ya alınan İspanyol’a 2 sezondur 3.5 milyon Euro ödeniyor.



Yani şu ana kadarki maliyeti 21 milyo Euro..



Peki Güiza 21 milyon Euro karşılığında ne yaptı? Resmi 67 maça çıktı 23 gol attı, 14 de asist yaptı. Yani Güiza’nın gol ortalaması tam 0.34.. Üstelik hesap ettiğinizde 23 golün tanesi 913 bin Euro’ya geliyor.



Bu hesabın ardından isterseniz bir de İspanyol oyuncunun bir maçı ne kadar geliyor ona bakalım.. Daniel Güiza’nın oynadığı her karşılaşma tam 313 bin 432 Euro..



32’lik Alex 10 gole ulaştı



Üst tarafta Güiza örneğini gördünüz.. İspanyol oyuncunun yılda kazandığı 3.5 milyon Euro’ya çok yakın bir ücret olan 3.3 milyon Euro alan Alex, adeta Okçu’ya nazire yapıyor. 29 yaşındaki Güiza’dan 3 yaş büyük olan kaptan, bu sezon oynadığı 20 maçta 10 kez ağları havalandırarak, gol farkında da 3’ü buldu!



Güiza'nın 17 maçta attığı 7 golün üstüne çıkan Alex, Güiza geldiğinden bu yana 60 maçta 27 gol 18 asist yaptı.. İspanyol golcü ise kaptandan 7 maç fazla oynadı, 23 gol 14 asist yaptı. Ve bu gollerin 3 tanesini zayıf Honved’e karşı atması da unutulmamalı.



Sakatlığı nedeniyle 3’er lig ve Avrupa maçında forma giyemeyen Alex ise 8 lig maçında 5, 5 Avrupa mücadelesinde 3 ve Süper Kupa’da da 2 gole imzasını attı, bir kupa kazandırdı!

