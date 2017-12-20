T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de transfer harekatı

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, Süper Lig'de büyük bir sıçrama yaparak liderlik koltuğuna göz dikerken, transfer için de kolları sıvadı

20 Aralık 2017 16:56

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, Süper Lig\'de büyük bir sıçrama yaparak liderlik koltuğuna göz dikerken, transfer için de kolları sıvadı.
Başkan Aziz Yıldırım\'ın, Aykut Kocaman\'ın raporu doğrulutusunda özellikle orta saha arayışında olduğu bildirilirken, sol bek konusunda kararsız kalındığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısı için defansif sol bek adaylarının az olduğu, özellikle hücuma dönük oyuncu tercih edilmeyeceği de ifade edildi.
Bu arada Medipol Başakşehir forması giyen Fransız Gael Clichy\'nin sezon başında Fenerbahçe ile görüştüğü de ortaya çıktı. Ancak sol bekte yer alan tecrübeli futbolcunun yıllık 3.5 milyon Euro istemesi yüzünden transferinden vazgeçildiği ifade edildi. Clichy\'nin, Medipol Başakşehir\'de yıllık 2.5 milyon Euro forma giydiği bildirildi. Van Persie\'nin, ABD\'ye gitmesi halinde eli rahatlayacak olan yönetimin, transfer yapmamayı da gündemine aldığı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FENERBAHÇE Süper LigBaşkan Aziz Yıldırım Aykut KocamanLiginBuMedipol BaşakşehirFransız Gael ClichyFenerbahçeAncakEuroClichy Medipol BaşakşehirVan Persie ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24