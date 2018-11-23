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Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

23 Kasım 2018 19:32

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yine dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından antrenman, minyatür kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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