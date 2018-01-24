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Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

24 Ocak 2018 20:50

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Trabzonspor\'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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