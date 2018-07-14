Fenerbahçe'de Tottenham'dan transfer hamlesi: Moussa Sissoko ile temas kuruldu

Orta sahaya yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Moussa Sissoko ismi ön plana çıktı.. İngiltere'de bulunan sportif direktör Damien Comolli dün eski kulübü Tottenham Hotspur'u ziyaret etti. Comolli bu ziyarette transferde de önemli bir adım attı ve Moussa Sissoko ile görüşmek için izin aldı.

Kulübün hedeflerini anlattı

Takvim'de yer alan habere göre Comolli ardından Fransız yıldız ve menajeriyle bir araya geldi. Buluşmada parasal konular veya sözleşme konuşulmadı. Comolli, Fenerbahçe'nin projelerini ve hedeflerini 28 yaşındaki Sissoko'ya anlattı.

Tarafların kısa süre içinde birkez daha bir araya geleceği ve bu görüşmede transfer şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Tottenham kulübü Moussa Sissoko'yu kiralamaya sıcak bakıyor.

N'Koudou'yla da görüşme yapıldı

Comolli'nin transfer listesindeki bir başka Tottenham'lı olan Kevin N'Koudou için de temaslarda bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusunun transferinde önemli yol aldığı belirtiliyor.