-FENERBAHÇE'DE TOPLU İMZA GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Fenerbahçe, daha önceki yıllardan farklı olarak bu sezon transfer ettiği futbolculara yarın İstanbul'da toplu olarak imza töreni yapacak. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bu sezon transfer edilen Mamadou Niang, Miroslav Stoch, Issiar Dia, Caner Erkin ve İlhan Eker için yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı basın odasında imza töreni düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, saat 14.00'te başlayacak imza törenine teknik direktör Aykut Kocaman'ın da katılacağı kaydedildi.