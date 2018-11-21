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Spor

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci idmana çıktı

Benzia, Slimani, Alper Potuk ve Şener Özbayraklı salonda çalıştı Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

21 Kasım 2018 15:17

Benzia, Slimani, Alper Potuk ve Şener Özbayraklı salonda çalıştı

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - 

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki idmanda Tolga Ciğerci ilk kez sahada çalıştı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleşen ve ilk 20 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon hareketleri ile devam eden antrenman top kapma ve pas çalışması ile etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçına yönelik taktik çalışma gerçekleştirildiği ifade edildi. 
Sarı lacivertli ekipte Yassine Benzia, Islam Slimani, Alper Potuk ve Şener Özbayraklı ise salonda çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan detaylar
-Tolga Ciğerci\'den detaylar
-Erwin Koeman\'dan detaylar
-Genel görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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