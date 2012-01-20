-Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, ligde üst üste 3. maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefledi. Ligde 34 maçlık bölümün ikinci yarısına 18. haftada deplasmanda Orduspor beraberliğiyle (1-1) başlayan sarı-lacivertli ekip, 19. haftada Gaziantepspor (3-1) ve 20. haftada Manisaspor (2-1) galibiyetlerinin ardından Kayserispor karşısında, seyircisinin önünde çıkacağı mücadelede de 3 puan almak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesiyle birlikte çıktığı son 3 resmi maçı kazanan sarı-lacivertliler, ilk yarıda deplasmanda 1-0 yendiği Kayserispor'a karşı İstanbul'da galibiyeti hedefledi. Kayserispor maçının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan 5 futbolcunun tedavilerine de devam ediliyor. Fenerbahçe'nin dünkü çalışmasına soğuk algınlığı bulunan kaleci Volkan Demirel, sol arka alt adalesinde sertleşme tespit edilen Serdar Kesimal ile sağ arka alt adalesinde sertleşme tespit edilen Sezer Öztürk katılmamıştı. Sol arka üst adalesinde zorlama tespit edilen Bekir İrtegün ile Alex de Souza ve Semih Şentürk ise tedavilerinin yanı sıra bireysel oyuncu antrenörü eşliğinde takımda ayrı çalışmıştı. Sakatlığı bulunan futbolcuların son durumları bu akşamki antrenmanın ardından belli olacak. Sarı-lacivertli ekipte yarınki maç öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan 20 haftada, forma giydikleri maçlarda toplam 3'er sarı kartları bulunan Gökhan Gönül, Reto Ziegler, Serdar Kesimal ve Caner Erkin, Kayserispor karşısında forma giyip birer sarı kart daha görmeleri durumunda 22. haftadaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinde cezalı duruma düşecekler. Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.