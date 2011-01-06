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Spor

FENERBAHÇE'DE TAURASİ'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 20:02

-FENERBAHÇE'DE TAURASİ'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü, doping testinde B numunesi de pozitif çıkan bayan basketbol takımının ABD'li oyuncusu Diana Taurasi'nin sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı oyuncularından Diana Taurasi'nin yapılan doping testlerinin pozitif çıktığının Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından resmen açıklanması üzerine, kulübümüz sporcu ile olan sözleşmesini feshetmiştir'' denildi.

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