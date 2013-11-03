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Spor

Fenerbahçe'de tarihi kongre; oy verme işlemi 17'de bitiyor

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım - Mehmet Ali Aydınlar ikilisinden biri saatler içinde sarı lacivertlilerin yeni başkanı olacak

03 Kasım 2013 15:25

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında iki iddialı isim olan Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim listeleri kesinleşirken, saat 17’de sona erecek oy verme işlemi de başladı.

3 Temmuz süreciyle Fenerbahçe’deki varlığı tartışılan Başkan Aziz Yıldırım, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile başkanlık için yarışıyor.

Ülker Sports Arena’da düzenlenen Seçimli Olağanüstü Kongre’de oy verme işlemleri saat 10.00’da başladı. Sandıklar 17.00’da kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Aziz Yıldırım'ın yeni Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor;

Asil üyeler: Tahir Perek, Mahmut Uslu, Ömer Temelli, Erhan Türkoğlu, Ahmet Özokur, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Ender Alkaya, Tolga Deniz Aytöre, Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, İsfendiyar Zülfikari, Şekip Mosturoğlu, Turhan Şahin.

Yedek üyeler:  Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Selim Kosif, Serdar Erkan, Yalçın Haker, Metin Doğan, Selim Sapan

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Talat Yılmaz, Semih Özsoy, Yasemin Merçil, Ahmet Ketenci, Ersan Topbaş yeni kurulda yer almayacaklar. Onların yerine ise, Ahmet Özokur, Selim Kosif, Erhan Türkoğlu, Selim Sapan, Metin Doğan yönetim kuruluna dahil edildi.

 

Mehmet Ali Aydınlar'ın listesi

 

Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adayı olan Mehmet Ali Aydınlar, daha önce 9 ismi duyurduğu yönetim kurulu aday listesinin tamamını açıkladı. Aydınlar'ın, Habertürk Televizyonu'nda katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklamaya göre, yönetim kurulu aday listesi şöyle:

Hamdi Akın, Nezih Barut, Şaban Erdikler, Necdet Ersoy, Selim Koray, Recep Tanrıverdi, Nuri Tuna, Cem Topçuoğlu, Mehmet Torun, Tankut Turnaoğlu, Dursun Ekşioğlu, Faik İçmeli, Metin Şen, Engin Keçeli, Mehmet Okay, Nejat Taşdemir, Erkan Güral, Esra Kazancıbaşı Öztekin, Selim Ergüder, Hasan Tanyeri, Ekrem Eray Arda.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Koray'ın yanı sıra kulübün eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen de Aydınlar'ın listesinde bulundu.

 

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