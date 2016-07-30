Fenerbahçe'de son hedef Quintero

Fenerbahçe'de Diego Ribas'ın ayrılmasından sonra orta sahaya alınacak hücum oyuncusu için çalışmalar sürüyor. Son hedefinse Porto'nun Kolombiyalı futbolcusu Juan Fernando Quintero olduğu iddia ediliyor...

Yönetim, Monaco'ya karşı turun geçilip geçilmemesine göre bir durum değerlendirmesi yaparak transferde yol haritasını belirleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edilmesi transfer ihtimalini güçlendirecek. Ancak şimdiden çalışmalara başlayan sarı lacivertlilerin listesinde Porto'dan Juan Fernando Quintero ve Dinamo Kiev'den Younes Belhanda bulunuyor.

Eurosport'taki habere göre, bonservisi Porto'da bulunan ancak geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Rennes takımında kiralık geçiren fakat beklentilerin altında kalan Quintero'nun bu sene de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe, Kolombiyalı oyuncu için kiralık formülünü düşünüyor. Sarı lacivertliler ayrıca geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık geçiren Belhanda'yı da listede tutuyor.

Fenerbahçe daha önce bu bölgeye transfer etmek istediği Twente'li Hakim Ziyech'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. Daha sonra yapılan görüşmelerde de Hollanda ekibi indirime yanaşmayınca görüşmeler tıkanmıştı.