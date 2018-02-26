Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor

İsmail Köybaşı\'nın tedavisi sürüyor

Volkan, Skrtel, Soldado ve Mehmet Ekici görev bekliyor

İstanbul,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Beşiktaş\'a yenilen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ezeli rakibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, derbinin ilk 11\'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Beşiktaş karşısında sakatlanan İsmail Köybaşı\'nın tedavisi sürerken, Perşembe günü oynanacak maçta Hasan Ali sol bekte görev yapacak. Aykut Kocaman rotasyona başvurmak isterse Volkan, Skrtel, Soldado ve Mehmet Ekici görev bekleyen isimler.

Sarı-lacivertliler, kupadaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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