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Spor

Fenerbahçe'de şok: Giuliano, Trabzon deplasmanına yetişemeyecek

Sarı-lacivertlilerde art arda gelen sakatlıklar moralleri bozdu

22 Ocak 2018 20:56

Fenerbahçe'de Şener, Janssen, Hasan Ali ve Neto'dan sonra sakat oyuncular kervanına sezonun en flaş ismi Giuliano da eklendi.

Göztepe maçının 71. dakikasında yaşanan pozisyonda kolu çıkan ve hastaneye kaldırılan Brezilyalı yıldızın Trabzon deplasmanında forma giyemeyeceği açıklandı.

Takımın yükselişe geçtiği haftalarda ileri uçta forma giyen Giuliano'nun yerine Kocaman'ın sahaya kimi süreceği merak konusu.

Sarı laciverli takımda bireysel oyunı nedeniyle bir süredir onbirden uzak kalan Mathieu Valbuena, Giuliano'nun formasına en büyük aday. On numara pozisyonuna yakın görevlendirme için takımdaki en uygun isim olarak ön plana çıkan Fransız futbolcuyla ilgili son kararı Aykut Kocaman verecek.

Janssen'in durumu net değil

Ayak baş parmağında şişlik ve morluk devam eden Janssen'in, forvet hattında rotasyonun daralması sebebiyle Trabzon deplasmanına yetiştirilmesine çalışılıyor.

Sakatlığını tamamen atlatan Mehmet Ekici'nin de forma giyebilecek düzeye geldiği ve eski takımına karşı Aykut Kocaman'dan görev beklediği öğrenildi.

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