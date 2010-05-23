Fenerbahçe'de şikayetler bitmiyor!

T24 - Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi Direktörü Nedim Karakaş, Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Efes Pilsen'i hakemler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını iddia etti. Karakaş maç öncesi hakemler ve Efes Pilsen arasında çıkan dedikodunun sahaya yansıdığını iddia ederken, güvenlik güçlerinin de taraftarlar üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ileri sürdü.





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Azizi Yıldırım'ın Süper Lig'de kaçan şampiyonluğun ardından Beşiktaş kalecisi Rüştü Rençber ve Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamalardan sonra şimdide Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol 1. Ligi Play-off final serisindeki rakibi Efes Pilsen ve güvenlik güçlerinden yakındı.





Serinin 2. maçında, Efes Pilsen'e mağlup olarak durumun 1-1'e gelmesini engelleyemeyen Fenerbahçe Ülker, Efes Pilsen'in hakemler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını iddai etti.





Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi Direktörü Nedim Karakaş, Efes Pilsen ile basketbolseverler için güzel bir seri oynadıklarını vurgulayarak, ''Bu da devam ediyor. Ama bizi rahatsız eden maçın hakemleri. İki gün önceden Efes Pilsen ile hakemler arasında çıkan dedikodunun maça yansıdığını gördük'' dedi.





Efes Pilsenlilerin maçta her pozisyona itiraz ettiğine dikkat çeken Karakaş, ''Efes Pilsen'in hakemler üzerinde baskı kurmaya çalışması bizi rahatsız ediyor'' ifadesini kullandı.





Karakaş, serinin Abdi İpekçi Spor Salonu'na taşındığını kaydederek, kendi sahalarında oynayacakları maçları kazanmayı arzu ettiklerini söyledi.





Fenerbahçeli taraftarların kendilerini canla başla desteklediğini anlatan Nedim Karakaş, şunları kaydetti:





''Ama emniyetin taraftarlarımızın üstünde kurmaya çalıştığı baskıyı anlamakta zorlanıyorum. Maçta polis, Fenerbahçe taraftarlarına sloganlarla sataşan Efes Pilsenli taraftarları serbest bırakıp, bizim taraftarlarımızı ablukaya aldı. Bunu anlamadım. Maç boyunca Fenerbahçeli taraftarlara sataştılar. 'Bursaspor, Trabzonspor' diye bağıran, Efes Pilsen'le alakası olmayan bu taraftarların önünde hiç önlem yoktu.''