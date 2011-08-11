-Fenerbahçe'de sezona hazırlık sürüyor İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Dün takımdan ayrı olarak özel bir çalışma yapan Mamadou Niang, bugün takımla birlikte çalıştı. Sağ kasığındaki ağrıları nedeniyle dün ayrı çalışan Sezer Öztürk de takıma katıldı. Güiza'ın takımdan önce özel olarak çalıştığı bildirilirken, izinli olan Lugano antrenmanda yer almadı. -Milliler döndü- A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcular ile Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Andre Santos, takıma katıldı. Milli oyunculardan Emre Belözoğlu, Serdar Kesimal, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül yenileme antrenmanı yaparken, Volkan Demirel, Mert Günok ve Semih Şentürk takımla çalıştı. Andre Santos'un ise salonda yenileme çalışması yaptığı bildirildi. -Andre Santos: ''yine biz kazanacağız''- Andre Santos, çok çalışacaklarını ve yine şampiyon olacaklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Kulübünün resmi Twitter hesabına yaptığı açıklamada, ''Evime döndüm. Arkadaşlarımı, taraftarımı çok özledim. Çok çalışacağız yine biz kazanacağız'' dedi. -Fenerbahçe dernek başkanlarından takıma destek- Tüm Türkiye'deki Fenerbahçe derneklerinin başkanları, antrenmana gelerek takıma destek verdi. Yaklaşık 60 derneğin başkanı ve yöneticileri, antrenmandan önce teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Futbolcular kendilerine doğru gelirken alkışlayan dernek başkanları, teknik direktör Aykut Kocaman ve kaptan Alex'e çiçek verdi. Dernek başkanları adına Kocaman'a çiçek veren Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu, ''Her zaman yanınızdayız. Bu şampiyonluğu ne kadar hak ederek kazandığınızı biliyoruz'' dedi. Aykut Kocaman da taraftar dernekleri başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.