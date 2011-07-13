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Spor

FENERBAHÇE'DE SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR  İSTANBUL (A.A)

13 Temmuz 2011 00:20

-FENERBAHÇE'DE SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR  İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Düzce'de yaptığı 1 haftalık kampı dün tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanı, tüm yöneticilerin izlediği bildirildi.  Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından takıma destek vermek için tesislere antrenmandan önce gelen yöneticilerin, teknik heyet ve oyunculara moral verdiği öğrenildi. Yöneticilerin, daha sonra antrenmanın bir bölümünü takip ettiği ifade edildi.    -EMRE ANTRENMANA KATILDI- Sarı-lacivertlilerin antrenmanda, koordinasyon çalışması ve dar alanda pas organizasyonlarının ardından, dar alanda çift kale maç yaptıkları belirtildi.  Sağ arka ayak kaval kemiğinde ağrıları nedeniyle İstanbul'a takımdan önce dönen Emre'nin, tedavisinin tamamlandığı ve antrenmana katıldığı kaydedildi.  -GÖKHAN GÖNÜL YARIDA BIRAKTI- Antrenmanın ilk bölümünde kalça bölümünde ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün, idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı açıklandı.  Tedavi ve çalışmalarına tesislerde devam eden Alex De Souza, Mehmet Topuz, Uğur Boral, Mamadou Niang, Emmanuel Emenike, Serdar Kesimal ve Berk Elitez'in antrenmanda yer almadığı bildirildi.  Fenerbahçe, Brüksel'deki üçlü turnuvaya katılmak için yarın saat 11.00'de, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Belçika'ya gidecek.   

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