-FENERBAHÇE'DE SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, dayanıklılık ve pas çalışması yaptı. Tesislerde yapılan yağ testinden sonra sahaya çıkan futbolcular, gruplar halinde istasyonlarda tempolu, aralarda ise normal koşu yaptı. Futbolcular koşu aralarında ise dar alanda pas ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. -UĞUR İDMANA KATILMADI- Sarı-lacivertlilerde sabah yapılan antrenmana Uğur Boral ve Gökay katılmadı. Solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Uğur'un tedavi olduğu bildirildi. Aykut Kocaman'dan izin alan Gökay da antrenmanda yer almadı. -TESİSLER GENİŞLİYOR- Yeni sezon öncesi bakım ve onarımdan geçen Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor. Tesislerdeki binanın yanında inşaat sürerken, buraya fitness salonu yapılacağı kaydedildi. -GÜİZA YİNE ÇIKMADI- İspanya'da kendisine takım bulmak için görüşmeler yapan Daniel Güiza, yine idmana çıkmadı. İspanyol futbolcunun bu akşam veya yarın İstanbul'a gelerek, takıma katılacağı, kendisine gerekli cezanın verileceği öğrenildi. Fenerbahçeli futbolculara yarın sabah tabanlık ve cybex testi yapılacak. Sarı-lacivertliler, akşam basına kapalı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. -TESTLER DEVAM EDECEK- Fenerbahçeli futbolculara, Düzce'deki kampa kadar İstanbul'da bir takım testler yapılacak. Uygulamaya bugün yağ testiyle başlanırken, teste futbolcuların vücut içi ve deri altı yağ oranlarının hesaplandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli futbolculara yarın da tabanlık ve cybex testi uygulanacak. Herkesin bastığı ayağının yere uyguladığı kuvvetin farklı olduğu, bu sezon ilk kez yapılan tabanlık testinin sonucuna göre ayağa binen yükün her tarafa eşit dağılmasını sağlamak için kramponların içine özel tabanlık yaptırılacağı, oyuncuların idmanlarda ve maçlarda bu tabanlıklarla çıkacağı kaydedildi. Cybex testinde de bacak kas gruplarının kuvvet performanslarının test edileceği bildirildi. Fenerbahçeli futbolculara, 4 Temmuz Pazartesi günü ise laktat testi yapılacak. Bu testlerin sonucuna göre oyuncalara ayrı ayrı antrenman programı hazırlanacağı ifade edildi.