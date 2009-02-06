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Spor

Fenerbahçe'de Semih krizi

F.Bahçe 3. değişikliğini yapınca oynama şansı kalmayan Semih kızarak soyunma odasına gitti

06 Şubat 2009 02:00




F.Bahçe 3. değişikliğini yapınca oynama şansı kalmayan Semih kızarak soyunma odasına gitti


Fenerbahçe'de sakatlığı geçmesine ve Güiza’nın formsuzluğuna rağmen ilk 11’e giremeyen Semih Şentürk, dünkü maçın son bölümünde de oyuna alınmayınca hocasına isyan etti. İstanbul’da oynanan ilk maçta ilk 11’de görev yapan ancak dünkü karşılaşmada yedek soyunan milli golcü ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra Aragones tarafından ısınmaya gönderildi. Gökhan Emreciksin ile birlikte kulübenin arkasında ısınan Semih 70. dakikaya kadar oyuna gireceği anı bekledi. Ancak Gökhan Emreciksin’i 64. dakikada Selçuk’un yerine oyuna alan Aragones ardından 72’de Yasin, Gökhan Gönül değişikliğini yaptı.

Deniz'in de ilk yarıda Emre’nin yerine girmesiyle F.Bahçe’nin değişiklik hakkı tamamlanırken, yaklaşık 20 dakika ısınan ve adeta saha kenarında ’buharlaşan’ Semih 72. dakikada sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. Kimseye bir şey söylemeden tepkisini bu şekilde gösteren yıldız golcüyü kulübedeki arkadaşları da sakinleştiremediler. Semih, Volkan Ballı’dan izin alıp gittiğini söylerken otobüste 15 dk. yalnız bekledi

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