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Spor

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YEMEĞİ İSTANBUL (A.A)

28 Nisan 2011 13:38

-FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YEMEĞİ İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe'de kutlamalar sürüyor. Sarı-lacivertli sporcular ve teknik heyet, dün gece düzenlenen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. İstinye Park Borsa Restoran'da düzenlenen yemeğe kulüp asbaşkanları Ali Koç, Abdullah Kiğılı, Ömer Temelli ile yönetim kurulu üyeleri Hakan Dinçay, Yasemin Merçil ve Serhat Çeçen, voleybol takımı teknik heyetiyle sporcuları katıldı.  Oldukça samimi bir ortamda geçen şampiyonluk yemeğinde asbaşkan Ali Koç'a, sporculardan Cengizhan Kartaltepe'nin forması hediye edildi.

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