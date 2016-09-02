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Spor

Fenerbahçe'de Salih - Alper rekabeti

Transfer döneminin sona ermesiyle sarı lacivertlilerde roller netleşiyor

02 Eylül 2016 23:28

Orta sahaya yaratıcı bir oyuncu arayışından sonuç bulamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat bu bölgede Alper Potuk - Salih Uçan ikilisi arasında tercih yapacak.

Transfer döneminin bitmesiyle Fenerbahçe'de roller netleşti. Orta sahaya yaratıcı bir oyuncu alınmasını isteyen teknik direktör Dick Advocaat bu takviyenin yetişmemesi sonrasında merkez orta sahadaki hücum rotasyonunu belirledi. Advocaat bu bölgede düzenli olarak kullandığı Salih Uçan'ın yanı sıra Alper Potuk'tan da faydalanacak.

Eurosport'taki habere göre, Grasshoppers ile Zürih'te oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının son yarım saatlik bölümünde Alper'i merkezde deneyen Hollandalı teknik adam milli futbolcunun performansından memnun kaldı. Alper'in son dönemde kanatta görev aldığı ancak kariyerinin önceki yıllarında merkezde de oynadığı bilgisini alan Advocaat böylece Salih'in takım içindekini rakibini de belirlemiş oldu.

Deneyimli teknik direktör Alper'in hem baskı yapma özelliğinden hem de orta sahadan çıkarken delici özelliğinin olmasından faydalanmaya çalışacak.

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