-FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - İkinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak Salı günü başlayan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların sayısı gün geçtikçe artıyor. Sarı-lacivertlilerde ikinci yarı hazırlıklarının 4. gününde sakat futbolcuların sayısı 6'ya yükseldi. Tedavileri süren Güiza, Stoch, Dia ve Niang'ın yanı sıra bugün de kaleci Volkan ve Cristian sakatlıkları nedeniyle idmana çıkmadı. -VOLKAN'DA KÜÇÜK YIRTIK VAR- Kaleci Volkan Demirel'in alt karın kasının kemikle birleştiği noktadaki lifte aşırı zorlanmadan dolayı küçük bir yırtığı olduğu açıklandı. Cristian'ın ise sağ arka adale grubunda zorlamaya bağlı ödem olduğu bildirildi. Volkan ve Cristian'ın tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde dün sol arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Dia ve sol diz iç yan bağında aşırı zorlanma tespit edilen Niang, bugün de antrenmana katılmazken, bu oyuncuların tedavisine devam edildiği belirtildi. İkinci yarı hazırlıklarına başlamadan önce sağ ayağında ağrı olan Stoch'un ise dün çekilen MR sonrasında sağ ayak tendonunda iltihaplanma olduğu belirtilmişti, Slovak oyuncunun tedavisine bugün de devam edildi. Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Güiza da çalışmalara katılamıyor. -ANDRE SANTOS İYİLEŞTİ- Fenerbahçe'de sağ baldırına darbe aldığı için dünkü antrenmanlara katılamayan Andre Santos ise iyileşti. Takımla birlikte bugün antrenman yapan Brezilyalı futbolcunun hırslı olduğu dikkati çekti. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topuz da mide ağrısı nedeniyle dün sabah yapılan antrenmana katılamamış, akşam antrenmanında ise yer almıştı. Mehmet bugün de takımla çalıştı.