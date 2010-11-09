-FENERBAHÇE'DE SAKATLIK RAPORU İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Karanlık'ın Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Eskişehirspor maçında sakatlanan Emre'nin sağ arka adalesinde derin ve büyük bir yırtık bulunduğunu, sahalara dönüşüyle ilgili bir süre veremeyeceğini ifade eden Karanlık, ''Emre, sağ arka adalesinde ciddi bir yırtık yaşadı. Maçta bunu zaten kendisi de hissetmiş. İlk testlerden anlaşıldığı gibi durumu ciddiydi. MR'ı çekildi, yırtık bayağı derin ve büyük. Tedavisine başlandı. Emre'nin sahalara dönüşüyle ilgili belli bir zaman veremem'' ifadelerini kullandı. İç yan bağları komple kopan Selçuk'un sakatlığındaki iyileşmeden çok memnun olduğunu kaydeden Karanlık, herhangi bir problem olmadığı takdirde bu futbolcunun bir veya birbuçuk hafta sonra sahalara dönebileceğini ifade etti. Niang'ın Galatasaray derbisinde futbolda görülmeyen ve beklenmeyen ciddi bir sakatlık yaşadığını, kaburgalarına yapışan karın kasının yırtıldığını kaydeden Karanlık, Senegalli futbolcunun tedavi sürecinden ve durumundan gayet memnun olduğunu belirtti. Alex ve Mehmet Topuz'un son maçlarda çok koştuklarını hatırlatan Karanlık, iki futbolcunun da son maçta alt adalelerinde ağrı hissettiğini, bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için Ankara'ya gitmeyerek tedavi için İstanbul'da kaldıklarını bildirdi. Almanya'da ameliyat edilen Özer Hurmacı'nın başarılı bir operasyon geçirdiğini belirten Karanlık, sarı-lacivertli futbolcunun rehabilitasyon sürecinin burada devam edeceğini, özel bir rehabilitasyon için tekrar Almanya'ya gidebileceğini ifade etti. Güiza'nın İspanya'da güvendiği bir doktor tarafından topuğundan ameliyat edildiğini anlatan Dr. Ertuğrul Karanlık, ''Sporcular için güvendikleri doktor önemlidir. Şu an rehabilitasyon süreci devam ediyor ve oldukça olumlu geçiyor. Takıma ne zaman döner bir şey diyemem'' dedi. Uğur'un 2 kez arka arkaya ciddi sakatlık yaşadığını belirten karanlık, birkaç haftadır takımla çalıştığını hatırlatarak, ''Büyük sıkıntılar var diyemem ancak takımda oynar mı oynamaz mı bu hocaya kalmış bir karar'' ifadesini kullandı. Karanlık, genç kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın da birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlayabileceğini bildirdi.