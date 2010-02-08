Fenerbahçe'de sakatların durumu

T24 - Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'de Diyarbakırspor ile yaptığı maçta sağ arka adalesinde yırtık oluşan Lugano'nun tedavisi sürerken, Özer'in platin bulunan sağ ayak tarak kemiğinden kontrolden geçtiği öğrenildi.

Maçtan sonra yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Lugano'nun, tedavisine dün geceden itibaren başlanıldığı, bunun Uruguaylı savunma oyuncusunun daha çabuk iyileşmesi için avantaj olabileceği ifade edildi.

Diyarbakırspor maçında ayağını burkarak oyundan çıkan Özer'in sakatlığının ciddi olmadığı belirtilirken, sarı-lacivertli futbolcunun daha önce yapılan planlama doğrultusunda bugün platin bulunan sağ ayak tarak kemiğinden kontrolden geçtiği ve bir soruna rastlanmadığı kaydedildi.